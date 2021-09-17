Провокация с ложным «подкупом голосов» произошла на выборах в Свердловской области

Подобные [подкуп голосов] акции являются очень серьезными проступками. Хотелось бы обратить внимание граждан, которые приходят на выборы, что такое недопустимо. Нужно обязательно проявить бдительность, сообщить либо в ЦОН, либо в правоохранительные органы, потому что подобные вещи являются серьезными административными и даже уголовными преступлениями, говорит эксперт.