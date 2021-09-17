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Оставить заявку для голосования на дому могут жители Нижнего Тагила

17 сентября 2021, 08:17
Фото: TagilCity.ru
Жители Нижнего Тагила в дни выборов с 17 по 19 сентября могут оставить свои голоса не только на избирательных участках, но и на дому.

Для этого необходимо подать заявку, позвонив на свой избирательный участок. Принимаются звонки до 14.00 19 сентября.

Пункты голосования будут работать также в течение трех дней голосования с 08.00 до 20.00 ежедневно. Все 158 участков уже приступили к работе. Свои места заняли и наблюдатели от партий.

Выборы проходят в Законодательное собрание Свердловской области и Государственную думу. Голосующим предлагается выбирать не только кандидатов по одномандатным округам, но и партии. Таким образом, заполнить требуется 4 бюллетеня.

Напомним, свои голоса на избирательных участках уже оставили губернатор региона Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и его заместитель Вячеслав Горячкин.

Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев пригласили свердловчан на выборы
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#Госдума#Законодательное собрание#Нижний Тагил#Голосование#Выборы-2022#Политика
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