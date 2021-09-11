TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Досрочные выборы в отдаленных территориях стартовали в Свердловской области

11 сентября 2021, 07:48
Фото: Официальный сайт избирательной комиссии Свердловской области
Избирком организовал голосование в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области для жителей труднодоступных и отдаленных территорий с 10 сентября

Оно продлится до 16 сентября. Всего в таких населенных пунктах зарегистрировано около 160 избирателей, первыми проголосовали жители Ивдельского ГО.

Предварительное голосование не применяется повсеместно, основное голосование пройдет с 17 по 19 сентября, сообщается на сайте избирательной комиссии Свердловской области.

Напомним, в дни голосования в Нижнем Тагиле школьники не будут учиться. Это связано с тем, что в образовательных учреждениях будут работать избирательные участки. Вместо учебы 17 и 18 сентября в городе пройдет акция «Вместе всей семьей», дети смогут посетить театры или музеи, а также поучаствовать в конкурсах фотографий, рисунков и видеороликов.

Школьники не будут учиться в дни выборов в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
31,3 млн рублей пожертвований поступило в фонды партий на выборы депутатов в ГосдумуНа выборах уральские пенсионеры получат продуктовые карточки на 150 рублейПроголосовать из дома смогут тагильчане на выборах 19 сентября
#Госдума#Законодательное собрание#Свердловская область#Избиратели#Политика#Выборы-2022
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Сегодня, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
Вчера, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
Вчера, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Сегодня, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:25