Досрочные выборы в отдаленных территориях стартовали в Свердловской области

Оно продлится до 16 сентября. Всего в таких населенных пунктах зарегистрировано около 160 избирателей, первыми проголосовали жители Ивдельского ГО.
Предварительное голосование не применяется повсеместно, основное голосование пройдет с 17 по 19 сентября, сообщается на сайте избирательной комиссии Свердловской области.
Напомним, в дни голосования в Нижнем Тагиле школьники не будут учиться. Это связано с тем, что в образовательных учреждениях будут работать избирательные участки. Вместо учебы 17 и 18 сентября в городе пройдет акция «Вместе всей семьей», дети смогут посетить театры или музеи, а также поучаствовать в конкурсах фотографий, рисунков и видеороликов.