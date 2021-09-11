Досрочные выборы в отдаленных территориях стартовали в Свердловской области

Напомним, в дни голосования в Нижнем Тагиле школьники не будут учиться. Это связано с тем, что в образовательных учреждениях будут работать избирательные участки. Вместо учебы 17 и 18 сентября в городе пройдет акция «Вместе всей семьей», дети смогут посетить театры или музеи, а также поучаствовать в конкурсах фотографий, рисунков и видеороликов.