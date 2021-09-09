tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 сентября 2021, 13:25

Published 9 сентября 2021, 13:25

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Школьники не будут учиться в дни выборов в Нижнем Тагиле

Школьники не будут учиться в дни выборов в Нижнем Тагиле

9 сентября 2021, 13:25
Фото: 1MI.
Во время выборов в Госдуму РФ и свердловское ЗакСО, которые выпадают на 17-19 сентября, для школьников Нижнего Тагила не будут проводиться классические уроки. Вместо этого учащиеся пойдут на экскурсии, спектакли или походы.

Данное решение принято в связи с тем, что в школах будут функционировать избирательные участки. В результате в пятницу и субботу тагильские школьники смогут посвятить себя внеучебной деятельности. 17-18 сентября в образовательных учреждениях Нижнего Тагила пройдет акция «Вместе всей семьей». Принять участие в ней смогут не только несовершеннолетние, но и их родители, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на управлении образования администрации.

Также учащиеся смогут проявить себя на конкурсах фотографий, рисунков и видеороликов, которые приурочены к исполнению Нижнему Тагиле 300 лет.

Напомним, выборы в Госдуму РФ и Заксобрание Свердловской области пройдут 19 сентября. Проголосовать можно как за партии, так и за кандидатов по одномандатным округам. Тагильчане также смогут проголосовать за кандидатов из дома. Для этого необходимо позвонить в избирательный участок и оставить заявку.

Проголосовать из дома смогут тагильчане на выборах 19 сентября
Узнать подробнее
Материалы по теме
25,5 млн рублей поступило в фонды партий от юрлиц на выборы депутатов в ЗакСоПроголосовать из дома смогут тагильчане на выборах 19 сентября
#Общество#Нижний Тагил#Школьники#Школы#Учеба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика