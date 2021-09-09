Школьники не будут учиться в дни выборов в Нижнем Тагиле

Данное решение принято в связи с тем, что в школах будут функционировать избирательные участки. В результате в пятницу и субботу тагильские школьники смогут посвятить себя внеучебной деятельности. 17-18 сентября в образовательных учреждениях Нижнего Тагила пройдет акция «Вместе всей семьей». Принять участие в ней смогут не только несовершеннолетние, но и их родители, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на управлении образования администрации.