Голосование по выборам депутатов в ЗакСО и Госдуму началось в Нижнем Тагиле

В этом году пункты голосования будут открыты для горожан в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов. Предусмотрено два вида голосования — в помещении избирательного участка и на дому.

Главе администрации Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, во время его инспектирования городских избирательных участков, доложили о ходе подготовки к выборам, которые стартуют 17 сентября 2021 года, сообщила пресс-служба мэрии. Председатель избиркома Ленинского района Нижнего Тагила Лариса Демьянова рассказала о графике работы членов избирательной комиссии: сотрудники работают до позднего вечера. В число их обязанностей, также входит подготовка полученных бюллетеней для голосования и наклейка специального знака-марки на каждый бюллетень по выборам депутатов в ГД РФ. На избирательном участке № 2200 протестировали специализированный комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), избирком также подготовил резервные урны для голосования, которые необходимы в случае отключения электроэнергии. В дни выборов с 17–19 сентября 2021 года Нижний Тагил посетят десятки наблюдателей, в том числе из других стран. Для наблюдения за ходом выборов через интернет, в здании мэрии на улице Пархоменко, 1а, организован наблюдательный центр. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев также поинтересовался ходом подготовки выездных бригад, которые обеспечат голосование граждан на дому. Сотрудники территориальных избирательных комиссий заранее созваниваются с гражданами, уточняя время доставки переносной урны для голосования. Напомним, политические партии Свердловской области за время предвыборной кампании потратили на агитацию за своих кандидатов более 60 миллионов рублей. Партии потратили 61,5 млн на агитацию за кандидатов в Госдуму от Свердловской области Узнать подробнее Материалы по теме 31,3 млн рублей пожертвований поступило в фонды партий на выборы депутатов в Госдуму Захаров получил больше денег на агитацию перед выборами в Госдуму от Нижнего Тагила Названы условия получения продуктовых карточек на выборах для тагильских пенсионеров