Названы условия получения продуктовых карточек на выборах для тагильских пенсионеров

В том случае, если гражданин не может посетить участок, он имеет возможность оформить заявку для голосования на дому. Для этого необходимо позвонить на свой избирательный участок и назначить время встречи с уполномоченными лицами. Оставить заявку можно до 19 сентября 14.00.