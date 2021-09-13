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Названы условия получения продуктовых карточек на выборах для тагильских пенсионеров

13 сентября 2021, 15:15
Фото: 1MI
В дни выборов, которые пройдут с 17 по 19 сентября, пожилые люди в связи с Днем пенсионера имеют возможность получить подарочные карты в Нижнем Тагиле. На них будет зачислена сумма, которую можно потратить в одной из торговых сетей.

Данная подарочная карта будет выдаваться тагильским пенсионерам либо на своем избирательном участке, либо дома — в том случае, если избиратель принимает решение отдать свой голос, не выходя из дома. Как стало известно, получить карту могут жители следующего возраста:

  • мужчины, которые достигли возраста 62 лет, то есть родившиеся не позднее 31 декабря 1959 года;
  • женщины, которые достигли возраста 57 лет, то есть родившиеся не позднее 31 декабря 1964 года.

В том случае, если гражданин не может посетить участок, он имеет возможность оформить заявку для голосования на дому. Для этого необходимо позвонить на свой избирательный участок и назначить время встречи с уполномоченными лицами. Оставить заявку можно до 19 сентября 14.00.

Председатель Ленинской территориальной избирательной комиссии Лариса Демьянова отметила, что пенсионерам стоит отдавать свой голос именно на дому. Также это относится к тем тагильчанам, которые попадают в группу риска, сообщает пресс-служба мэрии города.

Известно, что на территории Нижнего Тагила будут функционировать 158 избирательных участков.

Напомним, по инициативе правительства Свердловской области, общественных организаций и местного бизнес-сообщества, пенсионерам региона в день выборов будут вручаться подарочные карты на покупки в сети магазинов «Пятерочка» номиналом 150 рублей. Организатором акции выступило региональное Министерство социальной политики.

Пенсионеры Урала получат продуктовые карты номиналом 150 рублей
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