Об организации выборов в Госдуму и ЗакСо рассказали в мэрии Нижнего Тагила

Об организации выборов в Госдуму и ЗакСо рассказали в мэрии Нижнего Тагила
Об организации выборов в Госдуму и ЗакСо рассказали в мэрии Нижнего Тагила
Сегодня, 15:44ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
О том, как будет проходить голосование на избирательных участках с 17 по 19 сентября 2021 года рассказали в мэрии Нижнего Тагила.

Всего в городе будут работать 155 постоянных и три временных избирательных пункта. Об этом рассказала председатель Ленинской избирательной комиссии Лариса Демьянова. Участки будут открыты с 8 до 20 часов.

Для голосования из дома необходимо позвонить в избирательный участок и оставить заявку.

Подготовка к выборам началась 1 сентября. Участковые комиссии получили кабины, ящики, СИЗы, принимают заявки на голосование из дома, помогают тагильчанам с оформлением открепительных удостоверений. 13 сентября комиссии получат списки наблюдателей, 16 сентября узнают их точное количество.

Бюллетени комиссии получат 15 сентября, после чего в избирательных пунктах начнется видеонаблюдение. Обработкой результатов займутся обученные специалисты на 103 участках.

При входе избирателям измерят температуру, а также выдадут маску, перчатки и одноразовые ручки. Каждые три часа на избирательных участках пройдет дезобработка поверхностей.

Напомним, 19 сентября пройдут выборы в Госдуму РФ и Заксобрание Свердловской области. Проголосовать можно как за партии, так и за кандидатов по одномандатным округам.

Очень важно, чтобы наши жители пришли на выборы и высказали свое мнение о том, кто должен представлять их интересы в законодательных органах региона и Федерации. Организовать выборы мы обязаны на самом высоком уровне,сказал мэр города Владислав Пинаев.

Сюжеты:
Выборы-2021Нижний Тагил
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