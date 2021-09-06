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Posted 6 сентября 2021,, 18:35

Published 6 сентября 2021,, 18:35

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Пенсионеры Урала получат продуктовые карты номиналом 150 рублей

6 сентября 2021, 18:35
Карточки для отоваривания продуктами на сумму 150 рублей свердловчане преклонного возраста смогут получить на избирательном участке в дни выборов. Организатором акции выступило региональное Министерство социальной политики.

Пенсионеры, проживающие в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, придя 17, 18 и 19 сентября этого года на избирательные участки, получат продуктовые карты номиналом 150 рублей и открытки в честь Дня пенсионера. Об этом сообщает КП-Екатеринбург со ссылкой на областной Избирком.

Уточняется, что продуктовые карты и открытки будут выдаваться вместе с бюллетенем. Акцию организовало Министерство социальной политики Свердловской области совместно с Фондом. А на избирательные участки возложена обязанность исполнить это решение, пояснили в Избирательной комиссии.

#Общество
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