Пенсионеры Урала получат продуктовые карты номиналом 150 рублей

Пенсионеры, проживающие в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, придя 17, 18 и 19 сентября этого года на избирательные участки, получат продуктовые карты номиналом 150 рублей и открытки в честь Дня пенсионера. Об этом сообщает КП-Екатеринбург со ссылкой на областной Избирком.