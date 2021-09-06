Пенсионеры Урала получат продуктовые карты номиналом 150 рублей

Posted 6 сентября 2021,, 18:35
Published 6 сентября 2021,, 18:35
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Пенсионеры, проживающие в Екатеринбурге и на территории Свердловской области, придя 17, 18 и 19 сентября этого года на избирательные участки, получат продуктовые карты номиналом 150 рублей и открытки в честь Дня пенсионера. Об этом сообщает КП-Екатеринбург со ссылкой на областной Избирком.
Уточняется, что продуктовые карты и открытки будут выдаваться вместе с бюллетенем. Акцию организовало Министерство социальной политики Свердловской области совместно с Фондом. А на избирательные участки возложена обязанность исполнить это решение, пояснили в Избирательной комиссии.