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Евгений Куйвашев проголосовал на выборах в Госдуму и ЗакСо Свердловской области

18 сентября 2021, 10:29
Фото: личная страница Евгения Куйвашева в Instagram
Губернатор Евгений Куйвашев проголосовал на выборах депутатов Госдумы и ЗакСО. Об этом глава Свердловской области сообщил на своей странице в Instagram.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев проголосовал в субботу, 18 сентября. Губернатор решил прийти лично на свой избирательный участок, не смотря на травму ноги — глава региона повредил её во время очередной пробежки.

Со мной всё в порядке. До избирательного участка дошёл и проголосовал. Не помню, кстати, чтобы я когда-то пропустил голосование, сообщил Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети.

Фото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram

Напомним, по состоянию на 20 часов 17 сентября в Свердловской области проголосовало 660 тысяч человек. Явка за первый день составила чуть больше 20%.

Больше 660 тысяч свердловчан приняли участие в выборах в Госдуму и ЗакСО
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