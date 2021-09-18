TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пропавший 45-летний офицер Александр Вяткин найден в Екатеринбурге

18 сентября 2021, 14:03
Фото: 1MI
Пропавший 14 сентября в столице Урала офицер Александр Вяткин найден. В день пропажи мужчина должен был уехать домой, однако исчез.

Поисками мужчины занимались как полицейские, так и военные и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». В результате пропавший был найден живым. Об этом сообщила его жена Александра. По ее словам, на данный момент она едет в медучреждение, в котором лежит ее муж. Пока неизвестно, что именно произошло с мужчиной, пишет Е1.

Напомним, Александр Вяткин, после решения служебных вопросов в 32-м военном городке Екатеринбурга, позвонил семье и сообщил, что выезжает домой. После этого мужчина пропал, а его телефоны были отключены.

45-летний офицер Александр Вяткин пропал в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
Молодой человек пропал при загадочных обстоятельствах в ЕкатеринбургеАктивисты «Лиза Алерт» не позволили закрасить граффити с именами пропавших детей45-летний офицер Александр Вяткин пропал в Екатеринбурге
#Волонтеры#Екатеринбург#Военный#Поиски#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25