Свердловчанка пожаловалась на домогательства в час-пик в метро Екатеринбурга

О неприятном случае в метро рассказала жительница Екатеринбурга. По словам девушки, около 17 часов 17 сентября в переходе станции метро «Ботаническая» неизвестный мужчина приставал к свердловчанке, пишет Е1.
Провел рукой между ног, тут же развернулся и ушел,рассказала изданию девушка.
Пострадавшая успела разглядеть свердловчанина только со спины — мужчина был одет в кожаную куртку со вставками разного цвета. Снять его на камеру смартфона свердловчанка не успела. Девушка написала заявление в полицию, обращение екатеринбурженки стражи порядка зафиксировали.
Напомним, неизвестный мужчина начал приставать к девушкам в центре Екатеринбурга. Первый инцидент произошёл 31 августа напротив главного корпуса УрФУ.