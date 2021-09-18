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Свердловчанка пожаловалась на домогательства в час-пик в метро Екатеринбурга

18 сентября 2021, 05:49
Фото: 1Mediainvest.ru
Неизвестный мужчина пристаёт к женщинам в метро Екатеринбурга. Орудует свердловчанин в час-пик.

О неприятном случае в метро рассказала жительница Екатеринбурга. По словам девушки, около 17 часов 17 сентября в переходе станции метро «Ботаническая» неизвестный мужчина приставал к свердловчанке, пишет Е1.

Провел рукой между ног, тут же развернулся и ушел,рассказала изданию девушка.

Пострадавшая успела разглядеть свердловчанина только со спины — мужчина был одет в кожаную куртку со вставками разного цвета. Снять его на камеру смартфона свердловчанка не успела. Девушка написала заявление в полицию, обращение екатеринбурженки стражи порядка зафиксировали.

Напомним, неизвестный мужчина начал приставать к девушкам в центре Екатеринбурга. Первый инцидент произошёл 31 августа напротив главного корпуса УрФУ.

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