Свердловчанка пожаловалась на домогательства в час-пик в метро Екатеринбурга

Пострадавшая успела разглядеть свердловчанина только со спины — мужчина был одет в кожаную куртку со вставками разного цвета. Снять его на камеру смартфона свердловчанка не успела. Девушка написала заявление в полицию, обращение екатеринбурженки стражи порядка зафиксировали.