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Тагильская фигуристка выступит сразу в двух этапах мирового Гран-при

18 сентября 2021, 08:14
Фото: 1MI
Фигуристка Майя Хромых из Нижнего Тагила сумела получить возможность выступить на двух этапах мирового первенства по фигурному катанию. Оба этапа пройдут в ноябре 2021 года: сначала в итальянском Турине, а затем в российском Сочи.

Майя Хромых показала хорошие результаты по итогам контрольных прокатов по фигурному катанию, и теперь выступит сразу в двух мировых этапах, сообщает «Областная газета».

Впервые, об уроженке Нижнего Тагила Майе Хромых, мировое фигурное катание заговорило после двух ее четверных приземлений в последний день февраля 2021 года. В финале кубка России девушка тогда чисто выполнила тулуп и сальхов. Спортсменку тренирует Этери Тутберидзе.

Напомним, 10 сентября 2021 года тагильская спортсменка Ольга Пискунова завоевала бронзовую медаль на общероссийских соревнованиях по боксу.

Уральская спортсменка из Нижнего Тагила завоевала «бронзу» на соревнованиях по боксу
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