Тагильская фигуристка выступит сразу в двух этапах мирового Гран-при

Майя Хромых показала хорошие результаты по итогам контрольных прокатов по фигурному катанию, и теперь выступит сразу в двух мировых этапах, сообщает «Областная газета».
Впервые, об уроженке Нижнего Тагила Майе Хромых, мировое фигурное катание заговорило после двух ее четверных приземлений в последний день февраля 2021 года. В финале кубка России девушка тогда чисто выполнила тулуп и сальхов. Спортсменку тренирует Этери Тутберидзе.
Напомним, 10 сентября 2021 года тагильская спортсменка Ольга Пискунова завоевала бронзовую медаль на общероссийских соревнованиях по боксу.