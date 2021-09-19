Картофеля хватит на всех! 80% урожая в Свердловской области уже убрали

По словам Бехтерева, урожай кормовых составил 22 центнера на одну условную единицу скота. 250 тысяч гектаров зерновых и бобовых культур на сегодня также уже убрали — это равно 80% от общего числа посадок. 430 тысяч тонн зерна убрали на хранение.