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Картофеля хватит на всех! 80% урожая в Свердловской области уже убрали

19 сентября 2021, 12:59
Фото: Flickr
Жители Свердловской области будут обеспечены картофелем и другими овощами на всю зиму — 80% урожая уже убрали с полей региона.

Не смотря на засуху этим летом, жителей Свердловской области обещают обеспечить овощами без дефицита. Компания по сбору урожая картофеля практически завершилась. Подходит к концу и уборка овощей с открытого грунта — лука, моркови, капусты, рассказал министр АПК Свердловской области Артём Бахтерев.

Урожай в целом ниже прошлогодних показателей из-за засухи. Но картофеля мы уберем достаточно для того, чтобы покрыть в полном объеме потребности свердловчан, добавил чиновник.

По словам Бехтерева, урожай кормовых составил 22 центнера на одну условную единицу скота. 250 тысяч гектаров зерновых и бобовых культур на сегодня также уже убрали — это равно 80% от общего числа посадок. 430 тысяч тонн зерна убрали на хранение.

Напомним, из-за аномальной жары этим летом аграрии Свердловской области обратились за помощью к Евгению Куйвашеву. Ценник на некоторые овощи взлетел в несколько раз.

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#Сельское хозяйство#Засуха#Кормление#Урожай#Картофель#Экономика
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