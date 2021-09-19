Лучшие педагоги Нижнего Тагила получат по 200 тысяч рублей ко Дню учителя

Это достойный результат, подтверждающий уровень и качество образования в наших школах. Важно, что для участия в конкурсе необходимо было предоставить не только подтверждения профессиональных достижений, но и отзывы учеников. А это — самая значимая оценка, ведь детей трудно обмануть, отметил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.