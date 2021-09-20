«Единая Россия» стала лидером на выборах в Госдуму РФ от Нижнетагильского округа

В нижнюю палату Госдумы входят 450 депутатов, 225 из них попадает по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам.
В Нижнетагильский одномандатный округ № 171 вошли девять городов: Алапаевск (но не МО Алапаевское), Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Горноуральский, Кировградский, Кушвинский, Невьянский, Нижний Тагил.
Больше всего голосов от Нижнетагильского округа набрала партия «Единая Россия». Место в Госдуме ей доверили 73,1 тысячи человек, что составляет 35,39% от всех избирателей Нижнетагильского округа.
На втором месте оказалась партия КПРФ за которую проголосовали 46,9 тысячи человек, то есть 22,70%.
За партию «Справедливая Россия» свои голоса отдали 29,5 тысячи человек, результат равен 14,30%.
Партия ЛДПР также преодолела пятипроцентный порог и набрала 20,5 тысячи голосов — 9,92%.
Лидеры списка — Сергей Шойгу, Сергей Лавров, Денис Проценко, Елена Шмелева, Анна Кузнецова.
В число региональной группы «Единой России» входит глава Свердловской области Евгений Куйвашев, политик Павел Крашенников и руководитель областного исполкома ОНФ Жанна Рябцева.
От Нижнетагильского одномандатного округа больше всех голосов отдали жители Тагилстроевского района района. В нем доверились единороссам 15,4 тысячи человека (34,94%). Также за партию активно отдавали голоса в Ленинском (13,4 тысячи человек, 34,71%) и Тагилстроевском (15,1 тысячи человек, 35%) районах.
В лидеры партийного списка вошли 14 политических деятелей, в числе которых Геннадий Зюганов, Светлана Савицкая, Юрий Афонин.
Региональную группу представили политик Николай Езерский, депутат ЗакСО Александр Ивачев, депутат думы ХМАО Алексей Савинцев.
За КПРФ проголосовали 46,9 тысячи избирателей Нижнетагильского одномандатного округа. Больше всех отдал Дзержинский район — 9,6 тысячи голосов (22,27%). Также в числе приверженцев коммунистов оказались жители Ленинского района (8,5 тысячи чел., 22,21%) и Тагилстроевского (9,4 тысячи чел., 21,37%).
Лидеры партийного списка — 15 человек, в числе которых Владимир Жириновский, Леонид Слуцкий, Сергей Каргинов.
В региональную группу вошли основатель сети ресторанов «Своя компания» Андрей Трофимов и координатор свердловского отделения партии Александр Каптюг.
За ЛДПР свои голоса отдали 20,5 тысячи избирателей Нижнетагильского округа. Больше всего человек проголосовало в Тагилстроевском районе — 4,2 тысячи человек, что составляет 9,66% от общего числа. Доверились депутатам и жители Дзержинского района (4,06 тысячи чел., 9,38%), Ленинского района (3,4 тысячи чел., 8,87%).
Лидеры списка — Сергей Миронов, Евгений Прилепин, Геннадий Семигин, Александр Бабаков.
Региональную группу представили лидер свердловского отделения партии Андрей Кузнецов, депутат Госдумы Дмитрий Ионин, руководитель пермского отделения Вероника Куликова.
Всего свои голоса за партию отдали 29,5 тысячи избирателей Нижнетагильского округа. Больше всего доверяют партии жители Тагилстроевского района. Там проголосовали 7,1 тысячи человек (16,06%). Также свои голоса активно оставляли жители Дзержинского (6,4 тысячи человек, 14,9%) и Ленинского (6,1 тысячи человек, 15,9%) районов.
Лидеры списка — Алексей Нечаев и Сардана Авксентьева.
В число региональной группы вошли замруководителя исполкома партии Александр Демин, тележурналист Ярослав Бородин, бизнесмен Николай Николаев.
За «Новых людей» в Нижнетагильском округе проголосовали 15,3 тысячи чел. равное 7,41% от всех избирателей. Больше всего доверия партия вызвала у жителей Дзержинского района — 3,3 тысячи чел. (7,78%) и Ленинского — 2,9 тысячи чел. (7,69%).
Не преодолела пятипроцентный порог партия «Зеленые». За нее свой голос отдали 1,5 тысячи избирателей Нижнетагильского округа, что составило 0,77%.
В числе проигравших оказалась партия «Яблоко». Она набрала лишь 1,21%, то есть 2,5 тысячи голосов.
Осталась позади и «Партия роста», за которую свои голоса отдали 833 избирателя, что равно 0,4% от общего числа.
Российская партия свободы и справедливости набрала 0,7% (1,4 тысячи чел.) голосов.
Коммунистическая партия коммунисты России смогла набрать лишь 2,32% голосов, в бюллетени ее выбрали 4,8 тысячи жителей Нижнетагильского одномандатного округа.
За партию «Гражданская платформа» свой голос отдали 222 жителей округа 171, что составило всего 0,1%.
1,6 тысячи голосов собрала «Зеленая альтернатива», что составило 0,79%.
«Родине» доверили бы депутатские кресла 1,3 тысячи человек, то есть 0,65%.
«Партия пенсионеров» получила 6,7 тысячи голосов — 3,27%.
Напомним, что партии, преодолевшие пятипроцентный порог, смогут отправить в Госдуму пропорциональное голосам количество своих претендентов.