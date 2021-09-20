«Единая Россия» стала лидером на выборах в Госдуму РФ от Нижнетагильского округа

Всего свои голоса за партию отдали 29,5 тысячи избирателей Нижнетагильского округа. Больше всего доверяют партии жители Тагилстроевского района. Там проголосовали 7,1 тысячи человек (16,06%). Также свои голоса активно оставляли жители Дзержинского (6,4 тысячи человек, 14,9%) и Ленинского (6,1 тысячи человек, 15,9%) районов.