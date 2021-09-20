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О вспышке коронавируса в УрГАХУ в Екатеринбурге сообщили преподаватели

20 сентября 2021, 10:05
Фото: Яндекс.Карты
О вспышке коронавируса среди преподавателей УрГАХУ в Екатеринбурге рассказали педагоги учебного заведения.

Семь преподавателей с начала учебного года заболели на кафедре графического дизайна, пишет Е1 со ссылкой на профессора кафедры Татьяну Игошину.

Карантин или переход на дистант отсутствует, отмечает профессор. Три человека, отметила Татьяна Игошина, на данный момент находятся в больницах с различным течением заболевания, остальные проходят лечение дома.

На больничных койках оказались возрастные коллеги. Кроме того, заражения начались, по словам профессора, в первую неделю сентября.

Напомним, в начале прошлой недели в Екатеринбурге на дистанционное обучение из-за коронавируса отправлены 88 классов в школах.

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#Екатеринбург#Коронавирус#Преподаватели#Студенты#Новости УрФО#Происшествия
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