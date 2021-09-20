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Подраненную сову спасли зоозащитники в Нижнем Тагиле

20 сентября 2021, 03:53
Фото: 1MI
Раненную птицу спасли благодаря неравнодушному тагильчанину, сообщившему зоозащитникам о сове, которую он обнаружил на улице Нижнего Тагила.

Житель Нижнего Тагила, по пути на работу, обнаружил раненую сову, которая находилась на асфальте на улице Ильича, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

Мужчина сделал несколько фотографий и разместил их в группе, с описанием места находки. Благодаря этому уже через непродолжительное время тагильские зоозащитники смогли обнаружить птицу и отправить ее на обследование.

Фото: группа «Инцидент Нижний Тагил» "ВКонтакте"

Со слов зоозащитницы Юлии Жеребцовой, сова сейчас направлена на рентген, у птицы возьмут необходимые анализы. Специалист также сказала, что просто так птицы не падают, возможно, она получила какие-либо травмы в городе или сломала себе крыло.

Напомним, 16 сентября 2021 года екатеринбургский зоозащитник спас с фонарного столба сову, застрявшую в элементах конструкции в уральской столице.

Сову со сломанной лапой екатеринбуржец снял со столба в столице Урала
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#Спасение#Птицы#Зоозащитники#Сова#Нижний Тагил#Травма#Общество
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