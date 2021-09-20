Подраненную сову спасли зоозащитники в Нижнем Тагиле

Житель Нижнего Тагила, по пути на работу, обнаружил раненую сову, которая находилась на асфальте на улице Ильича, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».
Мужчина сделал несколько фотографий и разместил их в группе, с описанием места находки. Благодаря этому уже через непродолжительное время тагильские зоозащитники смогли обнаружить птицу и отправить ее на обследование.
Со слов зоозащитницы Юлии Жеребцовой, сова сейчас направлена на рентген, у птицы возьмут необходимые анализы. Специалист также сказала, что просто так птицы не падают, возможно, она получила какие-либо травмы в городе или сломала себе крыло.
Напомним, 16 сентября 2021 года екатеринбургский зоозащитник спас с фонарного столба сову, застрявшую в элементах конструкции в уральской столице.