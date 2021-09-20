Подраненную сову спасли зоозащитники в Нижнем Тагиле

Со слов зоозащитницы Юлии Жеребцовой, сова сейчас направлена на рентген, у птицы возьмут необходимые анализы. Специалист также сказала, что просто так птицы не падают, возможно, она получила какие-либо травмы в городе или сломала себе крыло.