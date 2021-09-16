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Сову со сломанной лапой екатеринбуржец снял со столба в столице Урала

16 сентября 2021, 04:04
Фото: 1MI
Сова без признаков жизни и поврежденной лапой была снята с фонарного столба в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге местный зооозащитник спас с фонарного столба сову, которая повисла на лапе на вершине конструкции, сообщает E1.

Птица застряла лапой в развилке фонаря, после чего повисла на ней и не смогла самостоятельно освободиться. Об этом зоозащитнику Евгению Зенкову сообщили очевидцы. Пока мужчина поднимался по на выручку, сова уже не подавала признаков жизни.

Но когда зоозащитник приблизился к ней, птица начала слабо махать крыльями. После извлечения ее из западни мужчина передал травмированную сову в специализированный зооприют для пострадавших животных.

Фото: группа "ЗооСпас в Екатеринбурге" Вконтакте

Напомним, 11 сентября под Ирбитом был сбит автомобилем журавль, сейчас его выхаживают зоозащитники, птица заново учится ходить.

Сбитый под Ирбитом журавль снова учится ходить
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