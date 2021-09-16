Сову со сломанной лапой екатеринбуржец снял со столба в столице Урала

В Екатеринбурге местный зооозащитник спас с фонарного столба сову, которая повисла на лапе на вершине конструкции, сообщает E1.
Птица застряла лапой в развилке фонаря, после чего повисла на ней и не смогла самостоятельно освободиться. Об этом зоозащитнику Евгению Зенкову сообщили очевидцы. Пока мужчина поднимался по на выручку, сова уже не подавала признаков жизни.
Но когда зоозащитник приблизился к ней, птица начала слабо махать крыльями. После извлечения ее из западни мужчина передал травмированную сову в специализированный зооприют для пострадавших животных.
Напомним, 11 сентября под Ирбитом был сбит автомобилем журавль, сейчас его выхаживают зоозащитники, птица заново учится ходить.