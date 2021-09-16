Сову со сломанной лапой екатеринбуржец снял со столба в столице Урала

Птица застряла лапой в развилке фонаря, после чего повисла на ней и не смогла самостоятельно освободиться. Об этом зоозащитнику Евгению Зенкову сообщили очевидцы. Пока мужчина поднимался по на выручку, сова уже не подавала признаков жизни.