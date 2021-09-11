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Сбитый под Ирбитом журавль снова учится ходить

11 сентября 2021, 11:10
Фото: pixabay.com
Сбитого машиной журавля выхаживают зоозащитники в Первоуральске. Птицу назвали Малыш.

Обездвиженного журавля нашли в поле под Ирбитом 3 сентября проезжающие мимо люди. Они подобрали птицу и привезли в центр «Особенный питомец», в котором уже 10 лет помогают диким животным.

Малыша сразу отвезли на прием к ветеринару, оказалось, что переломов у него нет. Однако врач диагностировала серьезные ушибы и кишечное воспаление, журавлю было назначено лечение. Предположительно, Малыш родился весной, обычно журавли живут около 20 лет.

Сейчас в центре птицу учат заново стоять и ходить, так как это очень важно для журавлей, которые всю жизнь проводят на ногах. Для этого Малыша подвешивают в специальном бандаже на стойку, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, енот по кличке Степа четыре дня просидел у тела мертвого хозяина в Екатеринбурге. Несмотря на то, что животное было голодное, на теле мужчины не обнаружено следов укусов. Сейчас для степы обустраивают вольер в детском экологическом центре «Рифей».

Енот просидел 4 дня у тела мертвого хозяина в квартире Екатеринбурга
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#Птица#Свердловская область#Зоозащитники#Ирбит#Общество
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