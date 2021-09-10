Пять кабанов погибли под колёсами на трассе возле Косулино

Неустановленный водитель сбил пять кабанов на автодороге возле Косулино в Свердловской области. Не желая платить штраф за убитых им животных, автовладелец скрылся с места ДТП.

Жители Косулино накануне обнаружили на обочине автодороги тела пяти кабанов. В департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира об инциденте никто не сообщал. Как пояснили Е1 в ведомстве, в данном случае сбивший животных водитель скрылся с места ДТП — в противном случае об инциденте в ведомство бы сообщили сотрудники ГИБДД. Подобные ситуации происходят часто — на трассах под колесами машин гибнет множество диких животных. Чаще всего на дорогу выходят косули, лоси, кабаны, зайцы и лисы. В ведомстве пояснили, что даже инцидент со сбитым животным является дорожно-транспортным происшествием. Поэтому в министерстве рекомендуют вызывать госавтоинспекторов на место ДТП. При этом водитель в любом случае заплатит штраф за причинённый животному миру вред. Напомним, на автодороге «Екатеринбург-Серов» под Нижним Тагилом был сбит похищенный накануне жеребец из Висимо-Уткинска. После столкновения с лошадью в ДТП под Нижний Тагилом пострадали два человека 7 Фото 9-летний ребенок госпитализирован с сотрясением мозга.

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