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Стали известны подробности пьяного ДТП с погоней в Нижнем Тагиле

20 сентября 2021, 06:10
Фото: 1MI
Пьяный водитель «Ниссана» удирал от сотрудников ГИБДД и совершил ДТП с джипом вечером 17 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле.

Около полуночи 17 сентября 2021 года сотрудники ДПС получили информацию о пьяном водителе, который управляет автомобилем Nissan, сообщил TagilCity.ru Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Полицейские выехали в 9-й поселок Дзержинского района, где обнаружили разыскиваемый автомобиль, водитель которого отказался выполнять законные требования сотрудников полиции и попытался скрыться.

Сотрудники ДПС бросились в погоню, которая происходила на территории микрорайона Вагонка, Ленинградском проспекте и улице Вагоностроителей. На пересечении улиц Тимирязева и Энтузиастов нарушитель совершил ДТП с автомобилем Toyota Land Cruiser.

В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Как установили сотрудники ГИБДД, автомобилем «Ниссан» управлял водитель 97-го года рождения, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности по ст. 264 прим. 1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Напомним, в результате ДТП с пьяным водителем на Вагонке в Нижнем Тагиле также пострадали элементы металлического ограждения вдоль проезжей части.

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#Погоня#Пьяный водитель#ДТП#ДПС#Нижний Тагил#Эксклюзив#Происшествия
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