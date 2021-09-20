Стали известны подробности пьяного ДТП с погоней в Нижнем Тагиле

Около полуночи 17 сентября 2021 года сотрудники ДПС получили информацию о пьяном водителе, который управляет автомобилем Nissan, сообщил TagilCity.ru Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Полицейские выехали в 9-й поселок Дзержинского района, где обнаружили разыскиваемый автомобиль, водитель которого отказался выполнять законные требования сотрудников полиции и попытался скрыться.
Сотрудники ДПС бросились в погоню, которая происходила на территории микрорайона Вагонка, Ленинградском проспекте и улице Вагоностроителей. На пересечении улиц Тимирязева и Энтузиастов нарушитель совершил ДТП с автомобилем Toyota Land Cruiser.
В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Как установили сотрудники ГИБДД, автомобилем «Ниссан» управлял водитель 97-го года рождения, который уже дважды привлекался к уголовной ответственности по ст. 264 прим. 1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).
Напомним, в результате ДТП с пьяным водителем на Вагонке в Нижнем Тагиле также пострадали элементы металлического ограждения вдоль проезжей части.