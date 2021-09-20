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Студенты прыгают из окон: в здании пермского университета слышна стрельба

20 сентября 2021, 07:18
Фото: 1MI
Выстрелы слышатся в одном из корпусов Пермского государственного университета, студенты через окна покидают учебное заведение.

Днем 20 сентября 2021 года в здании Пермского госуниверситета раздались выстрелы, сообщает properm.ru

Фото: ТК "Рен-ТВ"

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как студенты выпрыгивают из окон второго этажа, в здании слышатся одиночные выстрелы. Что известно к настоящему моменту: 18-летний Тимур Бекмансуров давно готовил теракт. Сначала он хотел устроить стрельбу в школе, но затем изменил цель.

Он заранее опубликовал длинное заявление на странице в соцсети. Придя в университет начал стрелять на улице. Стрелка заперли в 6-м корпусе. По данным из неофициальных источников его застрелили примерно в 12:10 местного времени.

Теракт произошел в кампусе Пермского государственного национального исследовательского университета. Это старейший ВУЗ Перми, работает с 1915 года. По состоянию на 1 сентября 2016 года в состав университета входили 12 факультетов, 78 кафедр. Там учиться больше 12 тысяч студентов. Кампус университета занимает несколько гектар недалеко от железнодорожного вокзала. Все события происходили в сквере кампуса между корпусами 8 и 6.

Фото: properm.ru

Количество погибших в результате стрельбы в Пермском университете увеличилось до 5, пишет телеграм-канал 112.

Напомним, 11 мая 2021 года в при нападении на школу Казани погибли 11 человек.

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#Пермь#Стрельба#Университет#Студенты#Происшествия
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