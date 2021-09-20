Студенты прыгают из окон: в здании пермского университета слышна стрельба

Теракт произошел в кампусе Пермского государственного национального исследовательского университета. Это старейший ВУЗ Перми, работает с 1915 года. По состоянию на 1 сентября 2016 года в состав университета входили 12 факультетов, 78 кафедр. Там учиться больше 12 тысяч студентов. Кампус университета занимает несколько гектар недалеко от железнодорожного вокзала. Все события происходили в сквере кампуса между корпусами 8 и 6.