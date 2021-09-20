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За упавшие на ребенка футбольные ворота алапаевская мэрия заплатит 200 тысяч

20 сентября 2021, 07:55
Фото: 1MI
Футбольные ворота упали на несовершеннолетнего мальчика во время игры на одной из спортивных бесхозных площадок Алапаевска.

Суд принял во внимание доводы прокурора и присудил взыскать в пользу несовершеннолетнего ребенка 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел на детской игровой площадке в Алапаевске во время игры в футбол. Металлические ворота упали на ребенка и причинили ему травмы различной степени тяжести. Мальчик длительное время находился на лечении в стационаре.

Прокурорская проверка выявила, что игровая площадка бесхозная, она не была включена в реестр городского имущества, контроль за безопасностью игрового оборудования не проводился. По иску прокуратуры в суд игровое оборудование детской площадки включено в реестр. Решение суда вступило в силу.

Также прокуратура потребовала взыскать с администрации Алапаевска пострадавшему ребенку моральную компенсацию в 200 тысяч рублей, суд также удовлетворил данный иск. Это решение в законную силу пока не вступило.

Напомним, 14 сентября 2021 года 10-летний подросток пострадал в ДТП в Нижнем Тагиле. Ребенок был госпитализирован в городскую больницу.

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