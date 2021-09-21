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Posted 21 сентября 2021, 03:46

Published 21 сентября 2021, 03:46

Modified 19 июня 2022, 17:12

Updated 19 июня 2022, 17:12

Дальнобойщик при маневре зацепил пассажирский автобус в Каменске-Уральском

Дальнобойщик при маневре зацепил пассажирский автобус в Каменске-Уральском

21 сентября 2021, 03:46
Фото: 1MI.
ДТП произошло в Каменске-Уральском при маневрировании фуры: водитель не рассчитал дистанцию и задел заднюю часть пассажирского автобуса.

Авария случилась вечером 20 сентября 2021 года в районе ТЦ «Каменск Сити Молл»: при развороте водитель фуры ударил полуприцепом заднюю часть пассажирского автобуса в Каменске-Уральском, сообщает E1.

Водитель длинномера заблудился на городских улицах и пытался вернуться на маршрут. В момент столкновения с автобусом внутри него находились 4 пассажира, по сообщению УГИБДД по Свердловской области никто не пострадал.

Напомним, 15 сентября 2021 года автобус с вахтовиками столкнулся с «КамАЗом» на Серовском тракте в Свердловской области. Пострадавшие были доставлены в больницу, но от госпитализации отказались.

Пассажирский автобус столкнулся с КамАЗом на трассе под Екатеринбургом
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#Происшествия#Каменск-Уральский#ДТП#Автобус#Фура
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