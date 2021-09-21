Две отечественные «ЛАДЫ» сгорели за ночь в Екатеринбурге

Сразу два отечественных автомобиля сгорели в ночь на 21 сентября 2021 года в Екатеринбурге, сообщает «КП-Екатеринбург».
Первым загорелся «ВАЗ-2110» в Каслинском переулке уральской столицы. Сообщение поступило в 03:48 утра, на месте работали две спецмашины МЧС и 8 пожарных. Возгорание было потушено в течение 3-х минут.
Вторым вспыхнул «ВАЗ-2114» на улице Мраморной в 04:20 утра. На место пожара прибыли также две единицы спецтехники и 8 спасателей МЧС. Здесь удалось погасить пламя за 2 минуты.
Напомним, 20 сентября 2021 года на одной из улиц Екатеринбурга загорелся мотоцикл. Водитель ТС и очевидец происшествия пытались задуть пламя.