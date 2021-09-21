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Две отечественные «ЛАДЫ» сгорели за ночь в Екатеринбурге

21 сентября 2021, 05:09
Фото: 1MI
Несколько минут ушло на тушение каждого автомобиля в Екатеринбурге. Отечественные легковушки полностью выгорели.

Сразу два отечественных автомобиля сгорели в ночь на 21 сентября 2021 года в Екатеринбурге, сообщает «КП-Екатеринбург».

Первым загорелся «ВАЗ-2110» в Каслинском переулке уральской столицы. Сообщение поступило в 03:48 утра, на месте работали две спецмашины МЧС и 8 пожарных. Возгорание было потушено в течение 3-х минут.

Вторым вспыхнул «ВАЗ-2114» на улице Мраморной в 04:20 утра. На место пожара прибыли также две единицы спецтехники и 8 спасателей МЧС. Здесь удалось погасить пламя за 2 минуты.

Напомним, 20 сентября 2021 года на одной из улиц Екатеринбурга загорелся мотоцикл. Водитель ТС и очевидец происшествия пытались задуть пламя.

Водитель загоревшегося мотоцикла в Екатеринбурге пытался задуть огонь
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