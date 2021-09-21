Жертвы банды мошенников с сайтов знакомств разыскиваются в Свердловской области

Правоохранители просят всех пострадавших обращаться в ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области, по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-55-55, либо в третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области, по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-72-25. Конфиденциальность гарантируется.