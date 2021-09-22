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Назначена дата оглашения приговора по делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово

22 сентября 2021, 13:55
Фото: 1MI
Стало известно, когда состоится оглашение первого приговора по пожару в «Зимней вишне». Дату назвал Заводской районный суд Кемерово. 25 марта 2018 года в огне погибли 60 человек.

Заседание запланировано на 30 сентября в 14.00 по местному времени в здании Ленинского районного суда, пишет ТАСС. Там присутствует помещение, которое может поместить большое число слушателей.

В общей сложности, обвиняемыми по первому делу проходят восемь человек: руководство ТРЦ, охранник, пожарные, а также представители компании, которая устанавливала и обслуживала пожарные сигнализации. Наиболее строгое наказание гособвинение потребовало для гендиректора компании-владельца ТРЦ Юлии Богдановой. Оно предусматривает 14,5 года лишения свободы.

Адвокаты же выступил с просьбой оправдать своих подзащитных, поскольку в их действиях нет состава преступлений. Свою вину частично признал руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко. Он попросил, чтобы ему вынесли справедливый приговор.

В суды города были переданы уголовные дела в отношении 15 человек.

Напомним, 25 марта 2018 года 60 человек, из них 37 детей, погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По словам очевидцев, оповещение о возгорании не сработало. Следственный комитет РФ установил, что руководство отказалось от обновления пожарной сигнализации, сэкономив семь миллионов рублей.

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#Суд#Кемерово#ТЦ Зимняя вишня#Приговор#Общество
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