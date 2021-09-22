Назначена дата оглашения приговора по делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово

Напомним, 25 марта 2018 года 60 человек, из них 37 детей, погибли при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По словам очевидцев, оповещение о возгорании не сработало. Следственный комитет РФ установил, что руководство отказалось от обновления пожарной сигнализации, сэкономив семь миллионов рублей.