«Приказа не было»: экс-руководитель ГИБДД Нижнего Тагила не признал своей вины в суде

Напомним, суд на бывшими сотрудниками тагильского ГИБДД начался в начале августа 2021 года. Полицейских обвиняют в сокрытии административного правонарушения: задержанного пьяного водителя они якобы отпустили по приказу Чернова. Предполагается, что за рулем авто мог находится родственник вице-спикера гордумы Нижнего Тагила.