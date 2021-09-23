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«Приказа не было»: экс-руководитель ГИБДД Нижнего Тагила не признал своей вины в суде

23 сентября 2021, 08:16
Фото: 1МI
Бывший начальник отдела ГИБДД Нижнего Тагила Анатолий Чернов не признал в суде своей вины, где ему инкриминируется «отмазка» пьяного водителя.

23 сентября 2021 года в районном суде Нижнего Тагила продолжилось рассмотрение дела по обвинению 4-х бывших сотрудников ГИБДД в превышении полномочий, сообщает АН «Между строк».

Фото: АН «Между строк»

Трое бывших инспекторов ДПС свою вину в суде признали, их руководитель, экс-начальник городского ГИБДД Нижнего Тагила виновным себя не признал.

Напомним, суд на бывшими сотрудниками тагильского ГИБДД начался в начале августа 2021 года. Полицейских обвиняют в сокрытии административного правонарушения: задержанного пьяного водителя они якобы отпустили по приказу Чернова. Предполагается, что за рулем авто мог находится родственник вице-спикера гордумы Нижнего Тагила.

Начался суд над экс-начальником тагильского ГИБДД Анатолием Черновым
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#Суд#ГИБДД#Коррупция#Обвинение#Нижний Тагил#Общество
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