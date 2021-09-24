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Екатеринбургский застройщик Плаксин получил 6 лет колонии за хищение 258 млн рублей

24 сентября 2021, 10:11
Фото: 1MI
За мошенничество в особо крупном размере бывший депутат гордумы Екатеринбурга и застройщик Игорь Плаксин получил шесть лет колонии общего режима.

Прокуратура запрашивала для него семь лет условно. Плаксин признан виновным в мошенничестве. По версии обвинения, в 2016 году он похитил более 258 миллионов рублей, которые были собраны за работы по реконструкции «Завода «Пластмасс», пишет Е1.

Напомним, Игорь Плаксин является учредителем компании «Уралэнергостройкомплекс». Она несколько лет назад приступила к строительству в мкрн «Заречный» ЖК «Первый Николаевский». Планировалось возвести самый высокий небоскреб в Екатеринбурге. Однако он стал долгостроем, который до сих пор строится.

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