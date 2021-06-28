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Суд освободил сына екатеринбургского застройщика Плаксина от долгов

28 июня 2021, 10:41
Фото: 1Mediainvest.ru
Суд освободил обанкротившегося сына екатеринбургского застройщика Игоря Плаксина Михаила от выплаты долгов. Такое решение было принято по завершению процедуры банкротства предпринимателя Арбитражным судом.

При этом сумма в постановлении не указывается. Сообщается только, что «реестр частично погашен», пишет Znak.

На торгах в ходе процедуры банкротства были проданы Cadillac GMT 926 Михаила Плаксина за сумму порядка 1,6 млн рублей, а также нежилые помещения в здании на улице Крестинского, 44 в Екатеринбурге.

Также в материалах дела сказано, что пополнение конкурсной массы не представляется возможным.

Напомним, процедуру банкротства Михаила Плаксина инициировал Примсоцбанк, который выступил кредитором компании «Стройуниверсал». Последняя являлась генподрядчиком на объектах НП «Уралэнергостройкомплекс». Михаил Плаксин выступил поручателем и залогодателем по кредиту. Объявлен банкротом и его отец, который основал «Уралэнергостройкомплекс», бывший депутат Екатеринбургской городской думы Игорь Плаксин.

#Екатеринбург#Игорь Плаксин#Долги#Банкротство#Новости УрФО#Общество
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