МВД объяснило пандемией отказ тагильскому адвокату на посещение отдела полиции № 17

В управлении МВД Нижнего Тагила TagilCity.ru рассказали, почему 13 августа адвоката Алёну Афонину не пустили в здание отдела полиции № 17. Блюстители правопорядка сослались на соблюдение антиковидных мер.
В связи с проводимыми мероприятиям по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, нахождение посторонних лиц, без необходимости, на территории подведомственных объектов Межмуниципального управления Министерства Внутренних дел России «Нижнетагильское» не допустимо, говорится в ответе TagilCity.ru от заместителя начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Натальи Саввиной.
В разговоре с редакцией правозащитница рассказала, что ее не пустили по личному приказу начальника ОП № 17 Игоря Эркенова. Однако после того, как адвокат написала жалобу, ей указали на совсем другие причины — у Афониной не было правоустанавливающих документов для посещения вагонского отдела полиции.
Они вводят наших граждан в полное заблуждение, поскольку правоустанавливающий документ — это удостоверение адвоката. Документы, которые находятся в материалах дела — это ордер адвоката от 7 июня, документы, процессуально составленные с моим участием, рассказала TagilCity.ru Алена Афонина.
В полиции говорят, что адвоката в отдел даже не вызывали — дело, по которому Афонина идёт как правозащитник, было передано другому юристу. Причиной стал отказ подозреваемого от услуг Алёны.
На момент посещения Афониной А.Н. 13.08.2021 года отдела полиции № 17 Межмуниципального управления Министерства Внутренних дел России «Нижнетагильское» процессуальных действий с её участием не проводилось. Подзащитная, адвокатом которой являлась Афонина А.Н., 13.08.2021 года заявила ходатайство о смене защитника, о чём дознаватель отдела полиции № 17 Межмуниципального управления Министерства Внутренних дел России «Нижнетагильское» незамедлительно в телефонном режиме было сообщено Афониной А.Н. и заведующему адвокатской конторы № 1 Нижнего Тагила Бабину Б.В., говорится в ответе полицейского управления.
Адвокат в беседе с журналистом TagilCity.ru ссылается на то, что дознаватель ей звонил и вызвал её на допрос в качестве правозащитницы подозреваемой. В ОП № 17 Афонину даже встретили в холле.
Там есть дознаватель, которая меня встречала, ведется видеозапись в дежурной части. Но я думаю, что видео уже удалено, рассказала редакции Афонина.
В полиции подчеркнули, что указанные ими причины недопуска Афониной в отдел являются основанием для признания действий начальника ОП №17 законными. Именно к такому выводу пришли в управлении после проведённой служебной проверки.
По результатам проведённой проверки действия начальника отдела полиции № 17 Межмуниципального управления Министерства Внутренних дел России «Нижнетагильское» осуществлялись в соответствии с требованиями действующего законодательства и не выходили за пределы полномочий, сообщила TagilCity.ru заместитель начальника МУ Саввина Н.А.
Алена Афонина считает, что Игорь Эркенов проводил служебную проверку сам на себя.
Жалобу я в управление писала, они спустили её в тот же отдел полиции. Это безумный поступок, никаким комментариям он не подлежит. То есть данная жалоба была направлена — это было обращение, и оно зарегистрировано — на рассмотрение в отдел полиции № 17. Жаловались на начальника ОП 17, ему же и отдали в отношении себя рассмотреть данное обращение. Он считает, что он прав, рассказала Афонина в беседе с журналистом TagilCity.ru.
Редакция TagilCity.ru направляла запрос в ГУ МВД России по Свердловской области для прояснения ситуации в отделе полиции № 17. Однако в ответе ведомства несколько поднятых изданием вопросов были проигнорированы. В частности, нам не ответили, действительно ли данное обращение адвоката было передано на рассмотрение по подведомственности Игорю Эркенову, а также имеются ли видеозаписи из ОП № 17, подтверждающие или опровергающие присутствие Афониной на территории отдела 13 августа 2021 года.
Напомним, Алена Афонина опубликовала на своей странице во ВКонтакте видеообращение о том, что её не пустили в отдел полиции № 17 для защиты подозреваемой по личному указанию начальника ОП Игоря Эркенова. Тагильчанка также заявила, что её жалоба на действия полицейского в прокуратуру Дзержинского района не принесла никакого результата.