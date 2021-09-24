МВД объяснило пандемией отказ тагильскому адвокату на посещение отдела полиции № 17

Жалобу я в управление писала, они спустили её в тот же отдел полиции. Это безумный поступок, никаким комментариям он не подлежит. То есть данная жалоба была направлена — это было обращение, и оно зарегистрировано — на рассмотрение в отдел полиции № 17. Жаловались на начальника ОП 17, ему же и отдали в отношении себя рассмотреть данное обращение. Он считает, что он прав, рассказала Афонина в беседе с журналистом TagilCity.ru.