После пропажи в Екатеринбурге подполковника из Елани возбуждено уголовное дело

Жена пропавшего Юлия, ранее рассказала, что супруг вышел из части и пошел в сторону остановки. Однако пешеходный переход к ней он не перешел, а повернул в другую сторону. Это было установлено по камерам наблюдения. Супруга уточнила, что такси мужчина не вызывал, а оба его телефона отключены.