После пропажи в Екатеринбурге подполковника из Елани возбуждено уголовное дело

В тот день подполковник покинул воинскую часть. Он должен был поехать в поселок Еланский, однако так и не дошел до остановки. Полиция предполагает, что мужчина мог стать жертвой криминальных посягательств, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.
Жена пропавшего Юлия, ранее рассказала, что супруг вышел из части и пошел в сторону остановки. Однако пешеходный переход к ней он не перешел, а повернул в другую сторону. Это было установлено по камерам наблюдения. Супруга уточнила, что такси мужчина не вызывал, а оба его телефона отключены.
Женщина обратилась с заявлением в полицию, но поиски не принесли результатов.