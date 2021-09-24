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СК предъявил обвинение мужчине за попытку убийства жены в Екатеринбурге

24 сентября 2021, 11:43
Фото: 1МI
В 2018-м году обвиняемый, предположительно, избил и вытолкнул свою жену с балкона четвертого этажа на почве ревности в Екатеринбурге.

Обвинение предъявлено екатеринбуржцу, подозреваемому в покушении на убийство своей жены, сообщает E1.

Мужчине грозит до 11 лет лишения свободы, пострадавшая Нина Трифонова заново учится ходить и пытается оформить инвалидность.

Несколько лет следователи отказывали в возбуждении уголовного дела, заявляя, что произошедшее является несчастным случаем. Лишь после вмешательства главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело сдвинулось.

Напомним, в конце декабря 2018 года екатеринбурженка Нина Трифонова упала с балкона 4-го этажа в Екатеринбурге. С ее слов, с балкона ее выбросил муж из-за ревности.

Избил и сбросил с балкона: екатеринбурженка пытается наказать своего бывшего мужа
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