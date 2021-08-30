Избил и сбросил с балкона: екатеринбурженка пытается наказать своего бывшего мужа

Он приносил соглашение, в котором предлагал 6 миллионов за то, чтобы я признала, что это несчастный случай. Я не подписала эти документы. Сейчас не работаю, иногда только пишу тексты в Instagram*, если меня просят. У меня невралгия, я плохо хожу. Не набралась полного ресурса, чтобы дальше действовать. На тот момент были свои сбережения, меня выходили сестра и родители, говорит девушка.