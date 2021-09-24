Студентам УрФУ грозят массовые отчисления за долги

Мы уже заплатили за обучение. Все четверокурсники. Нам в конце августа было много сообщений о том, что нужно срочно заплатить. Мы все это сделали и сейчас нам грозят отчислением. Половина ребят, которые оплатили, они оказались в этом списке на отчисление. Я не ручаюсь за информацию, но скорее всего, деньги не вернутся, говорит девушка.