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Уголовное дело возбуждено после гибели екатеринбурженки на Эльбрусе

24 сентября 2021, 09:58
Фото: 1МI
СКР возбудил уголовное дело после гибели 5-х альпинистов на Эльбрусе. Среди погибших оказалась 32-летняя жительница Екатеринбурга Ирина Гальчук.

Следственный комитет России по республике Кабардино-Балкария возбудил уголовное дело по факту гибели пятерых человек на Эльбрусе, сообщает E1.

В ночь на 24 сентября 2021 года группа альпинистов, состоящая из 23 человек, начала подъем к вершине Эвереста. В пути четыре человека отказались от восхождения и вернулись в лагерь, остальные 19 продолжили путь.

В какой-то момент погода резко ухудшилась, поднялся ветер до 70 метров в секунду при -20 °C и пошел мокрый снег. Альпинисты провалились в стометровую расселину, многие получили переломы и травмы. У всех выживших имеются обморожения.

В группе находился 37-летний екатеринбуржец Дмитрий Парахин и 32-летняя жительница уральской столицы Ирина Гальчук. Мужчина был доставлен спасателями в лагерь, девушка погибла.

Фото: Ирина Гальчук / Instagram.com

Напомним, о пропаже альпинистов-любителей из 11 регионов России стало известно в ночь на 24 сентября 2021 года. Спасательная операция длилась несколько часов, в ней принимали участие около 70 спасателей и 16 единиц спецтехники.

В стометровую пропасть на Эльбрусе провалилась группа альпинистов с Урала
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