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Умер экс-начальник Черноисточинского гидроузла Нижнего Тагила Адольф Верещак

24 сентября 2021, 06:07
Адольф Андреевич Верещак скончался в возрасте 81-го года в Нижнем Тагиле. Он руководил тагильским «Водоканалом» 10 лет.

Скончался один из самых известных и опытных специалистов нижнетагильского «Водоканала» Адольф Андреевич Верещак, сообщает пресс-служба предприятия.

Адольф Андреевич пришел на работу на Черноисточинском гидроузле в 1977-м году простым электромонтером. А уже в 1982-м году перешел на должность инженера по очистке воды. В 1988-м году Верещак занял должность главного инженера предприятия, которую он занимал вплоть до 1997-го года.

Фото: "Водоканал-НТ"

В том же году Адольф Андреевич сменил на посту руководителя «Водоканала» С. Н. Обухова, и возглавлял предприятие 10 лет. В 2007-м году Верещак ушел на заслуженный отдых.

Коллектив ООО «Водоканал-НТ» выражает семье и близким свои соболезнования. Прощание с Адольфом Верещаком состоится в 15.30 по адресу ул. Челюскинцев, 47, «Реквием».

Напомним, 23 сентября 2021 года руководитель пермского СКР покончил с собой. Офицер покончил с собой после расстрела людей стрелком в кампусе Пермского университета, произошедшего 20 сентября 2021 года.

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