Власти Свердловской области приняли порядок утверждения границ КТР

Постановление принято кабинетом министров Свердловской области, оно будет дополнять уже действующий закон о комплексном развитии территории КТР, сообщает региональный департамент информационной политики.
В принятом постановлении определяется основной порядок, по которому будут решаться вопросы КТР:
Весной 2021 года в Свердловской области был принят закон о комплексной застройке морально и физически устаревших территорий. На их месте будут возводиться современные кварталы, собственники сносимого жилья будут получать новое, либо компенсацию по рыночной стоимости снесенной недвижимости.
Напомним, власти Свердловской области и Екатеринбурга планируют, что под комплексную застройку территорий может попасть порядка 12% общей площади уже существующих городских застроек.