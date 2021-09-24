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Власти Свердловской области приняли порядок утверждения границ КТР

24 сентября 2021, 04:56
Фото: 1МI
В прописан прописан порядок, по которому будут утверждаться границы территорий, попадающих под комплексную застройку в Свердловской области.

Постановление принято кабинетом министров Свердловской области, оно будет дополнять уже действующий закон о комплексном развитии территории КТР, сообщает региональный департамент информационной политики.

В принятом постановлении определяется основной порядок, по которому будут решаться вопросы КТР:

  • разграничение полномочий о принятии решения в определении границ между муниципалитетом и областью;
  • сроки проведения общего собрания собственников жилья, попавшего в КТР;
  • количество голосов собственников о принятии того или иного решения по КТР;
  • документальное обоснование количества объектов инфраструктуры: школ, поликлиник, детских садов и так далее.

Весной 2021 года в Свердловской области был принят закон о комплексной застройке морально и физически устаревших территорий. На их месте будут возводиться современные кварталы, собственники сносимого жилья будут получать новое, либо компенсацию по рыночной стоимости снесенной недвижимости.

Напомним, власти Свердловской области и Екатеринбурга планируют, что под комплексную застройку территорий может попасть порядка 12% общей площади уже существующих городских застроек.

Под программу КРТ попадет 12% застроек в Екатеринбурге
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