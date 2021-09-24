Власти Свердловской области приняли порядок утверждения границ КТР

Весной 2021 года в Свердловской области был принят закон о комплексной застройке морально и физически устаревших территорий. На их месте будут возводиться современные кварталы, собственники сносимого жилья будут получать новое, либо компенсацию по рыночной стоимости снесенной недвижимости.