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Жители нескольких домов на Вагонке остались без отопления из-за коммунальной аварии

25 сентября 2021, 08:03
Фото: TagilCity.ru
Часть домов на улицах Ватутина и Чайковского в районе старой Вагонки Нижнего Тагила останутся без отопления из-за прорыва трубы с кипятком.

Приехавшие на место коммунальной аварии в Дзержинском Районе Нижнего Тагиле специалисты МУП «Горэнерго» перекрыли гейзер с кипятком. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали специалисты организации.

Сейчас так называемый фонтан уже перекрыт, начинаем откачивать воду, далее будем ликвидировать причину прорыва. Пришлось отключить отопление в ближайших домах, горячая вода будет поставляться в квартиры без изменений, добавили в МУП.

В «Горэнерго» планируют ликвидировать аварию к вечеру.

Напомним, о гейзере из кипятка TagilCity.ru сообщили жильцы дома на Ватутина, 52. После звонка журналиста в МУП «Горэнерго» на место коммунальной аварии приехали специалисты организации.

Гейзер с кипятком забил из под земли на Вагонке в Нижнем Тагиле
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#Коммунальная авария#Водоснабжение#Жкх#Отопление#Горэнерго#Эксклюзив#Нижний Тагил#Происшествия
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