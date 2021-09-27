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Кабинет 3Д-моделирования открылся в школе № 49 в Нижнем Тагиле

27 сентября 2021, 16:41
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Открытие модернизованных кабинетов естественнонаучного цикла и 3Д-моделирования 14 сентября состоялось в школе № 49 в Нижнем Тагиле.

Учебно-наглядное, учебно-лабораторное и учебно-практическое оборудование приобретено в рамках проекта «Уральская инженерная школа». В кабинет химии были закуплены электронный микроскоп и спектрофотометр, а в кабинете физики появилось оборудование цифровой лаборатории по различным темам.

В кабинете 3Д-моделирования к 3Д-принтеру были приобретены наборы 3Д-ручек. Это позволит заниматься 3Д-моделированием также учащимся начальной школы. Планируется, что новые кабинеты помогут популяризировать инженерные и технические специальности, сообщает управление образования Нижнего Тагила.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Напомним, 3 сентября стало известно, что более 10 школ в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют по новой федеральной программе в течение 5 лет.

11 школ по федеральной программе отремонтируют в Нижнем Тагиле
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