Кабинет 3Д-моделирования открылся в школе № 49 в Нижнем Тагиле

Учебно-наглядное, учебно-лабораторное и учебно-практическое оборудование приобретено в рамках проекта «Уральская инженерная школа». В кабинет химии были закуплены электронный микроскоп и спектрофотометр, а в кабинете физики появилось оборудование цифровой лаборатории по различным темам.
В кабинете 3Д-моделирования к 3Д-принтеру были приобретены наборы 3Д-ручек. Это позволит заниматься 3Д-моделированием также учащимся начальной школы. Планируется, что новые кабинеты помогут популяризировать инженерные и технические специальности, сообщает управление образования Нижнего Тагила.
Напомним, 3 сентября стало известно, что более 10 школ в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют по новой федеральной программе в течение 5 лет.