Кабинет 3Д-моделирования открылся в школе № 49 в Нижнем Тагиле

Учебно-наглядное, учебно-лабораторное и учебно-практическое оборудование приобретено в рамках проекта «Уральская инженерная школа». В кабинет химии были закуплены электронный микроскоп и спектрофотометр, а в кабинете физики появилось оборудование цифровой лаборатории по различным темам.