У обвиняемой в нападении на пристава жительницы Екатеринбурга арестовано имущество

Напомним, конфликт пристава и жительницы Екатеринбурга начался с того, что последняя посчитала поведение мужчины невежливым. Она посетила отделение ФСИН для получения справки об алиментах бывшего мужа. Однако сначала ее не пустили на верхний этаж, а затем один из приставов стал угрожать. После этого девушка оттолкнула сотрудника ФСИН. Но он утверждает, что его ударили.