Водитель грузовика не захотел «взвешиваться» и сбил инспектора на Урале

Водитель самосвала был остановлен на трассе и инспекторы Ространснадзора предложили ему произвести взвешивание грузовика, так как у них возникло подозрение в перегрузе. Пока один инспектор готовил оборудование, второй стоял сзади самосвала, который неожиданно поехал назад и сбил его.