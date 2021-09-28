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152-милилметровый фугас обезврежен в лесном массиве под Екатеринбургом

28 сентября 2021, 05:54
Фото: 1МI
Об обнаружении опасной находки сообщил грибник в полицию Березовского. На место выезжала группа разминирования екатеринбургского ОМОНа.

Саперы ОМОНа Свердловской области выезжали на обследование опасного предмета, напоминающего артиллерийский снаряд, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

На месте был обнаружен 152-милилметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем, серьезно поврежденный коррозией. Опасный предмет был уничтожен на месте, никто не пострадал.

Напомним, жительница частного дома в Каменске-Уральском обнаружила в подвале своего жилища 4 ручные гранаты. Группа разминирования Росгвардии передала находки следователям. Гранаты оказались без взрывателей.

4 ручные гранаты нашла в своём подвале жительница Каменска-Уральского
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