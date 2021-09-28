152-милилметровый фугас обезврежен в лесном массиве под Екатеринбургом

Саперы ОМОНа Свердловской области выезжали на обследование опасного предмета, напоминающего артиллерийский снаряд, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
На месте был обнаружен 152-милилметровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем, серьезно поврежденный коррозией. Опасный предмет был уничтожен на месте, никто не пострадал.
Напомним, жительница частного дома в Каменске-Уральском обнаружила в подвале своего жилища 4 ручные гранаты. Группа разминирования Росгвардии передала находки следователям. Гранаты оказались без взрывателей.