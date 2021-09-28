TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Четыре депутата от Нижнего Тагила получили мандаты в ЗакСо Свердловской области

28 сентября 2021, 13:50
Фото: 1MI
Три одномандатника от Нижнего Тагила — Вячеслав Погудин, Владимир Радаев и Владимир Рощупкин, а также Вячеслав Малых, который выдвигался по партийному списку «Единой России» — получили сегодня, 28 сентября, мандаты в ЗакСо Свердловской области.

Депутатов нового состава поздравила председатель регионального Законодательного собрания Людмила Бабушкина:

Хочу отметить, что пришли депутаты уже имеющие опыт в Законодательном собрании и новички. Я думаю взаимодействие опытных депутатов и вновь избранных позволит быстро войти в законотворческий процесс и работать на благо жителей Свердловской области.

По словам Вячеслава Малых, директора ООО «Тагильский холодильник» предвыборная гонка была не простой.

Не секрет, что выборная кампания была сложной и стала для меня интересным опытом. Впереди работа в новом статусе. Это для меня очень ответственно. В ближайшее время планирую определиться с комитетом, в котором буду работать. И продолжу выполнять наказы избирателей,рассказал депутат TagilCity.ru.

Теперь бизнесмену придется покинуть место депутата в Думе Нижнего Тагила.

Стал известен окончательный список депутатов Заксобрания Свердловской области
Узнать подробнее

Помимо Вячеслава Малых в ЗакСо были выбраны три депутата по одномандатным округам: Вячеслав Погудин — от Лениского, Владимир Радаев — от Тагилстроевского, Владимир Рощупкин — от Дзержинского.

Напомним, избирком подвел итоги выборов в ЗакСо по партийным спискам. Это происходило, учитывая заявления выигравших кандидатов об отказе от мандатов. Наибольшим образом поменялась фракция КПРФ — в ней шесть новых парламентариев. Также к парламенту присоединилась новая партия — «Новые люди».

#Депутаты#Законодательное собрание#Мандат#Нижний Тагил#Выборы-2022#Эксклюзив#Политика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25