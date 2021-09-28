Четыре депутата от Нижнего Тагила получили мандаты в ЗакСо Свердловской области

Не секрет, что выборная кампания была сложной и стала для меня интересным опытом. Впереди работа в новом статусе. Это для меня очень ответственно. В ближайшее время планирую определиться с комитетом, в котором буду работать. И продолжу выполнять наказы избирателей,рассказал депутат TagilCity.ru.