Стал известен окончательный список депутатов Заксобрания Свердловской области

Напомним, выборы в Государственную думу, а также Законодательное собрание Свердловской области проходили с 17 по 19 сентября. За это время в Нижнем Тагиле проголосовала почти половина жителей. Самым активным оказался Дзержинский район. Там явка составила 51,87%. В Ленинском районе свои голоса оставили 49,22% избирателей, а в Тагилстроевском — 48,41%.