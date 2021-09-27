TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стал известен окончательный список депутатов Заксобрания Свердловской области

27 сентября 2021, 17:15
Фото: 1MI
21 новый депутат присоединится к составу Заксобрания Свердловской области. Избирком подвел итоги выборов по партийным спискам. Это происходило, учитывая заявления выигравших кандидатов об отказе от мандатов.

Таким образом, почти половина созыва будет работать в составе Заксобрания. Наибольшим образом поменялась фракция КПРФ — в ней шесть новых парламентариев. Также к парламенту присоединилась новая партия — «Новые люди».

Партия «Единая Россия»:

  • Аркадий Чернецкий — сенатор Совета Федерации;
  • Александр Высокинский — замгубернатора Свердловской области;
  • Людмила Бабушкина — спикер Законодательного собрания;
  • Виктор Шептий — секретарь свердловского отделения партии;
  • Владимир Анисимов — депутат Заксобрания;
  • Владимир Рябцун — директор филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Лесном;
  • Алексей Коробейников — депутат Заксобрания;
  • Елена Трескова — депутат Заксобрания;
  • Анна Соломеина — директор по персоналу АО «РУСАЛ Урал» филиала «РУСАЛ Каменск-Уральский»;
  • Виктор Бабенко — депутат Заксобрания;
  • Михаил Копытов — председатель Союза животноводов Урала;
  • Вячеслав Малых — директор ООО «Нижнетагильский холодильник».

КПРФ:

  • Александр Ивачев — депутат Заксобрания, лидер свердловских коммунистов в регионе;
  • Игорь Аксенов — депутат Заксобрания;
  • Тарас Исаков — генерал-лейтенант, бывший первый заместитель командующего Уральским федеральным округом войск национальной гвардии;
  • Евгений Букреев — директор школы № 3 Кировграда;
  • Римма Скоморохова — депутат думы Екатеринбурга;
  • Григорий Бачериков — золотодобытчик;
  • Габбас Даутов — депутат думы Качканара;
  • Николай Коробейников — пенсионер;
  • Олег Гордеев — заместитель директора ООО «УралСтройПраво», депутат думы Екатеринбурга.

«Справедливая Россия — За правду»:

  • Армен Карапетян — директор по развитию ООО СЗ «Элит-ГРУПП»;
  • Екатерина Есина — замглавы свердловского госпиталя для ветеранов войн;
  • Агарон Варданян — бизнесмен, родственник Армена Карапетяна;
  • Наталья Ибрагимова- заместитель главного бухгалтера ООО ДСК «Строймеханизация» в Верхней Пышме.

ЛДПР:

  • Александр Каптюг — депутат думы Асбеста;
  • Леонид Хаютин — врач акушер-гинеколог.

«Новые люди»:

  • Иван Зайченко — бизнесмен, ресторатор, основатель сети магазинов «Жизнь Март»;
  • Рант Агаджанян — глава свердловского отделения партии.

Напомним, выборы в Государственную думу, а также Законодательное собрание Свердловской области проходили с 17 по 19 сентября. За это время в Нижнем Тагиле проголосовала почти половина жителей. Самым активным оказался Дзержинский район. Там явка составила 51,87%. В Ленинском районе свои голоса оставили 49,22% избирателей, а в Тагилстроевском — 48,41%.

Почти половина жителей проголосовала на выборах в Госдуму и ЗакСО в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Материалы по теме
Почти половина жителей проголосовала на выборах в Госдуму и ЗакСО в Нижнем ТагилеИтоги выборов на одном из избирательных участков Нижнего Тагила аннулированыЗа подкуп избирателей на выборах в Госдуму и ЗакСо свердловчанин получил штраф
#Депутаты#Законодательное собрание#Свердловская область#Выборы-2022#Политика
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25