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За подкуп избирателей на выборах в Госдуму и ЗакСо свердловчанин получил штраф

27 сентября 2021, 11:08
Фото: 1MI
Свердловчанин получил штраф в размере 20 тысяч рублей за подкуп избирателей на прошедших выборах в Государственную думу и Законодательное собрание Свердловской области.

В постановлении суда Березовского сказано, что мужчина виновен в подкупе избирателей, пишет Znak.

Установлено, что 18 сентября свердловчанин перевел одному из избирателей 1,7 тысячи рублей на карту через онлайн-банк. Одна тысяча рублей полагалась за голосование за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и еще 700 рублей за то, что он привел еще одного человека. Доказать, что голос отдан за нужную партию можно было помощью фото.

В суде обвиняемый вину признал и рассказал, что ему хотелось заработать. Сам он получил от малознакомого человека 2 тысячи рублей за поиски избирателей, которые проголосуют за нужную партию.

Схема вскрылась из-за полицейского, который задержал мужчину, голосовавшего за 700 рублей, а также наблюдателя, который заметил молодого человека с фото бюллетеней в телефоне.

Напомним, 17 сентября в первый же день голосования произошла провокация с ложным «подкупом голосов» избирателей в Свердловской области.

Провокация с ложным «подкупом голосов» произошла на выборах в Свердловской области
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