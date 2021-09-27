За подкуп избирателей на выборах в Госдуму и ЗакСо свердловчанин получил штраф

Установлено, что 18 сентября свердловчанин перевел одному из избирателей 1,7 тысячи рублей на карту через онлайн-банк. Одна тысяча рублей полагалась за голосование за партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и еще 700 рублей за то, что он привел еще одного человека. Доказать, что голос отдан за нужную партию можно было помощью фото.