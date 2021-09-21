Почти половина жителей проголосовала на выборах в Госдуму и ЗакСО в Нижнем Тагиле

В 2021 году сразу пять партий проходят в Госдуму, так как преодолели пятипроцентный барьер. Лидерство одержала «Единая Россия» — 33,51% голосов. За КПРФ проголосовали 21,04% тагильчан. После идут «Справедливая Россия — За правду» — 15,03% голосов, ЛДПР — 8,96% и «Новые люди» — 7,31%.