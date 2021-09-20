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99% бюллетеней обработаны после выборов в Госдуму и ЗакСо Свердловской области

20 сентября 2021, 12:21
Фото: TagilCity.ru
Избирательная комиссия Свердловской области обработала уже 99% бюллетеней после прошедших выборов в Государственную думу и Законодательное собрание.

Государственная Дума

Предварительно победителем выборов в Государственную думу стала «Единая Россия». Она получила от жителей Нижнетагильского округа 73,1 тысячи голосов. Это 35,39% от общего числа голосов.

На втором месте оказалась КПРФ. В ее пользу проголосовали 46,9 тысячи человек. Это 22,70% от числа проголосовавших.

Третье место досталось «Справедливой России». Свои голоса ей отдали 29,5 тысячи человек или 14,30%.

Четвертую строку заняла партия ЛДПР с 20,5 тысячи голосами (9,92%).

На пятое место вышла партия «Новые люди». Она получила 15,5 тысячи голоса. Это 7,41% избирателей.

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В Нижнетагильском одномандатном округе победителем стал Константин Захаров. Он является директором по персоналу УВЗ, а также входит в число Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Россия». Он получил 67,77 тысячи голосов избирателей Нижнетагильского округа. Это 34,16% от всех проголосовавших.

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Законодательное собрание

Места в Законодательное собрание среди партий расположились следующим образом:

  1. «Единая Россия» с 556,1 тысячи голосов или 36,97%;
  2. КПРФ. Она получила 359,7 тысячи голосов (23,91%)
  3. «Справедливая Россия». За нее проголосовали 225,4 тысячи человек (14,99%);
  4. ЛДПР. Свои голоса за нее отдали 146,4 тысячи избирателей (9,73%);
  5. «Новые люди». Она получила 143,6 тысячи голосов (9,54%).
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Среди кандидатов на места в Законодательном собрании от Нижнего Тагила победили во всех трех районах единороссы.

Так, в Дзержинском районе первое место по итогам голосования в очередной раз занял исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин. Он с 2016 года занимает место члена комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. За него проголосовали 26,1 тысячи человек. Это 40,88% голосов.

В Ленинском районе вновь был избран Вячеслав Погудин. Он в Законодательном собрании работает с 2011 года. Ранее он занимал должность главного врача Городской детской больницы № 3. В ЗакСО он занимает пост председателя комитета по социальной политике, зампредседателя комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов. За него свои голоса отдали 25,4 тысячи человек (45,6%).

В Тагилстроевском районе снова победителем стал Владимир Радаев. Он является действующим председателем профсоюза ЕВРАЗ НТМК. В Законодательном собрании он занимает должность зампредседателя комитета по социальной политике. За него проголосовали 21,9 тысячи человек (40,59%).

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