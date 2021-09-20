99% бюллетеней обработаны после выборов в Госдуму и ЗакСо Свердловской области

В Ленинском районе вновь был избран Вячеслав Погудин. Он в Законодательном собрании работает с 2011 года. Ранее он занимал должность главного врача Городской детской больницы № 3. В ЗакСО он занимает пост председателя комитета по социальной политике, зампредседателя комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов. За него свои голоса отдали 25,4 тысячи человек (45,6%).