Захаров по предварительным итогам пройдёт в Госдуму от Нижнетагильского округа

За Антона Мятовича проголосовали 3,8 тысячи человек. Больше всего голосов кандидат получил от жителей Тагилстроевского района (879 человек, 2,36%), меньше всего — Ленинского района (732, 1,96%).

Место в Госдуме Антону Гусеву доверили бы 15,1 тысячи избирателей. Активнее всего за него проголосовал Тагилстроевский район (3,1 тысячи человек, 8,6%), меньше голосов отдал Ленинский район (2,4 тысячи человек, 6,58%).

Отметились в бюллетени напротив Михаила Бояркина 48,3 тысячи жителей. В Тагилстроевском районе его избрали 10,1 тысячи человек (27,42%), а в Дзержинском районе всего 9,4 тысячи человек (22,94%).

Иван Морозов вызвал доверие у 4,9 тысячи тагильчан. Жители Тагилстроевского района на выборах поддержали его 971 раз (2,61%), Дзержинского района — 852 (2,07%).

За Павла Хорошилова свои голоса отдали 4,4 тысячи горожан. Больше всего голосов отдал Дзержинский район (1,2 тысячи человека, 2,96%), меньше всего — Ленинский район (952 человека, 2,56%).

Сергей Белоусов набрал 35,2 тысячи голосов. В Тагилстроевском районе его выбрали 8,1 тысячи человек (21,97%), а в Дзержинском районе — всего 6,9 тысячи тагильчан (16,9%).