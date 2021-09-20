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Захаров по предварительным итогам пройдёт в Госдуму от Нижнетагильского округа

20 сентября 2021, 02:38
Фото: ntagil.org
Кандидат от партии «Единая Россия» Константин Захаров по предварительным подсчетам побеждает на выборах депутатов Государственной думы России от Нижнетагильского одномандатного округа № 171. За него проголосовали 67,7 тысячи человек.

16,5 тысячи голосов за Захарова отдали жители Дзержинского района, что составляет 40,25% от всего числа избирателей в районе. В Ленинском районе за него проголосовали 11,9 тысячи человек (32%), в Тагилстроевском — 14,2 тысячи тагильчан (38,24%). Остальные голоса кандидат от «Единой России» получил на прилегающих к Нижнему Тагилу территориях. Данные обновляются по мере публикации ЦИК новых показателей.

Константин Захаров работает директором по персоналу УВЗ, входит в число членов Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Россия».

В Госдуме РФ он станет представителем девяти городов: Нижний Тагил, Алапаевск, Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Горноуральский, Кировградский, Кушвинский, Невьянский. Сейчас в состав Госдумы от Нижнетагильского одномандатного округа входит Алексей Балыбердин.

Оппонентами Захарова на выборах были 7 претендентов: директор некоммерческой организации Антон Мятович (РПСС), депутат гордумы Екатеринбурга Антон Гусев (ЛДПР), политик Иван Морозов («Родина»), руководитель отдела ООО «Тагильское пиво» Михаил Бояркин (КПРФ), предприниматель Павел Хорошилов («Яблоко»), учитель Сергей Белоусов («Справедливая Россия»), домохозяйка Мария Баранцева («Новые люди»).

  • За Антона Мятовича проголосовали 3,8 тысячи человек. Больше всего голосов кандидат получил от жителей Тагилстроевского района (879 человек, 2,36%), меньше всего — Ленинского района (732, 1,96%).
  • Место в Госдуме Антону Гусеву доверили бы 15,1 тысячи избирателей. Активнее всего за него проголосовал Тагилстроевский район (3,1 тысячи человек, 8,6%), меньше голосов отдал Ленинский район (2,4 тысячи человек, 6,58%).
  • Отметились в бюллетени напротив Михаила Бояркина 48,3 тысячи жителей. В Тагилстроевском районе его избрали 10,1 тысячи человек (27,42%), а в Дзержинском районе всего 9,4 тысячи человек (22,94%).
  • Иван Морозов вызвал доверие у 4,9 тысячи тагильчан. Жители Тагилстроевского района на выборах поддержали его 971 раз (2,61%), Дзержинского района — 852 (2,07%).
  • За Павла Хорошилова свои голоса отдали 4,4 тысячи горожан. Больше всего голосов отдал Дзержинский район (1,2 тысячи человека, 2,96%), меньше всего — Ленинский район (952 человека, 2,56%).
  • Сергей Белоусов набрал 35,2 тысячи голосов. В Тагилстроевском районе его выбрали 8,1 тысячи человек (21,97%), а в Дзержинском районе — всего 6,9 тысячи тагильчан (16,9%).
  • За Марию Баранцеву проголосовали 18,4 тысячи человек. Свои голоса больше всего отдали жители Тагилстроевского района (3,7 тысячи человек, 10,17%), меньше всего — Ленинский район (3,3 тысячи, 8,9%).

Напомним, что Захарова выбрали кандидатом в Госдуму на праймериз «Единой России» в Москве 19 июня.

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