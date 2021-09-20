Захаров по предварительным итогам пройдёт в Госдуму от Нижнетагильского округа

16,5 тысячи голосов за Захарова отдали жители Дзержинского района, что составляет 40,25% от всего числа избирателей в районе. В Ленинском районе за него проголосовали 11,9 тысячи человек (32%), в Тагилстроевском — 14,2 тысячи тагильчан (38,24%). Остальные голоса кандидат от «Единой России» получил на прилегающих к Нижнему Тагилу территориях. Данные обновляются по мере публикации ЦИК новых показателей.
Константин Захаров работает директором по персоналу УВЗ, входит в число членов Нижнетагильского местного отделения партии «Единая Россия».
В Госдуме РФ он станет представителем девяти городов: Нижний Тагил, Алапаевск, Верх-Нейвинский, Верхний Тагил, Верхняя Тура, Горноуральский, Кировградский, Кушвинский, Невьянский. Сейчас в состав Госдумы от Нижнетагильского одномандатного округа входит Алексей Балыбердин.
Оппонентами Захарова на выборах были 7 претендентов: директор некоммерческой организации Антон Мятович (РПСС), депутат гордумы Екатеринбурга Антон Гусев (ЛДПР), политик Иван Морозов («Родина»), руководитель отдела ООО «Тагильское пиво» Михаил Бояркин (КПРФ), предприниматель Павел Хорошилов («Яблоко»), учитель Сергей Белоусов («Справедливая Россия»), домохозяйка Мария Баранцева («Новые люди»).
Напомним, что Захарова выбрали кандидатом в Госдуму на праймериз «Единой России» в Москве 19 июня.