Константин Захаров утвержден «Единой Россией» как кандидат в Госдуму от Тагила

Его кандидатура согласована на всех уровнях, на него работает весь административный ресурс. И, несмотря на то, что до выборов он был почти «ноунеймом», сейчас делается все, чтобы повысить узнаваемость Захарова, рассказывал TagilCity.ru политолог Петр Кирьянов.